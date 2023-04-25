AK Parti Ağrı milletvekili adayları Vali Varol'u ziyaret etti

AK Parti Ağrı milletvekili adayları Ruken Kilerci ve Abbas Aydın, Vali Osman Varol ile köyleri ziyaret etti.

AK Parti Ağrı milletvekili adayları Ruken Kilerci ve Abbas Aydın, Vali Osman Varol ile köyleri ziyaret etti.

Milletvekili adayları Kilerci ve Aydın, Vali Varol'u ziyaret edip ardından Valilik personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Adaylar, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağrı İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden adaylar, talep ve görüşlerini dinledi.