AK Parti Ağın İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Tek aday olan Vedat Pasinli, ilçe başkanlığına yeniden seçildi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede, tek aday Vedat Pasinli yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Kongreye, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partililer ve vatandaşlar katıldı.