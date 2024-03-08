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AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde basın açıklaması yaptı

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AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Ertürk, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması için yapılan düzenlemelerin önemine vurgu yaparak, mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Ak Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Ertürk, Zafer Meydanı'nda düzenlenen programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.

AK Partinin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil, öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz."

Programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Aday adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Başkanı Hüseyin Menteş, partililer ve kadınlar katıldı.

Kadınlara çiçek verilmesi sonra program sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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