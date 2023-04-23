AK Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatı bayramlaştı

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Taş Medrese'de düzenlenen programda partililerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Eroğlu, bu bayramın önemli olduğunu söyledi.

Esas bayramı 14 Mayıs akşamı kutlayacaklarını kaydeden Eroğlu, "AK Parti Afyonkarahisar'da kuruldu. Çünkü burası şehitler diyarı. Türkiye'nin geleceği açısından 14 Mayıs 2023 seçimi tarihimizdeki en mühim, en önemli ve Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan seçimdir. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yola devam inşallah. Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasında gümbür, gümbür haykıracak inşallah." dedi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayları Ferda Ertürk ve Ethem Karahan da birer konuşma yaparak, partilerin bayramlarını tebrik etti.

Program, partilerle bayramlaşmayla sona erdi.