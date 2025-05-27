AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mahmut Ekici, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Mahmut Ekici, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ekici, Zafer Meydanı'nda gazetecilere, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

27 Mayıs'ın sadece tek bir darbe tarihi olmadığını vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. Darbeye giden yolun taşlarını döşeyen, demokrasinin yapısını hukuksuz Yassıada yargılamalarında milli iradeye kasteden kararlarına kadar darbeler döneminin başladığı gündür. Demokratik düzeni altüst eden bu süreç, maalesef hafızalardan silinmedi. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur."

Konuşmanın ardından Ekici ve partililer, 27 Mayıs darbesini anlatan haberlerin yer aldığı sergiyi inceledi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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