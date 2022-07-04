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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca basın toplantısı yapıldı

AA - Canan Tükelay - Güncel
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığınca basın toplantısı yapıldı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, parti binasındaki toplantıda, gün geçtikçe büyüyen Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli ekonomik hamlelerin gerçekleştirildiğini belirten Uluçay, "Allah'ın izniyle hem vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler 'Sabırla koruk helva olur' derler. Yeni ekonomi modeli ile biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka sonuca ulaşacağız. Bu kapsamda üretime ve ihracata dayalı ekonomi modelimizin meyvelerini de bir bir alıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Yakup Yılmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz de katıldı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

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