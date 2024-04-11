AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl başkanlığındaki programa AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, İl Başkanı Hüseyin Menteş ve partililer katıldı.

İl Başkanı Menteş, partililerin ramazan bayramını tebrik ederek, 2002'den beri inandıkları değerlerin uğrunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından teşkilat mensupları bayramlaştı.