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AK Parti Adıyaman il teşkilatından AA'ya ziyaret

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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AK Parti Adıyaman il teşkilatından AA'ya ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.

ADIYAMAN (AA) - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti.

Dağtekin, ziyaretteki konuşmasında, basının önemine işaret ederek, Anadolu Ajansı'nın bu noktada önemini vurguladı.

AA'nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini belirten Dağtekin, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı habercilik konusunda güzel işler yaptığını kaydetti.

Ziyarette AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve İl Tanıtım Medya Başkanı Murat Bilgiç de bulundu.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Anadolu Ajansı, Adıyaman, Güncel, Haberler

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