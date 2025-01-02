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AK Parti Adıyaman İl Kongresi Sonrası Faruk Bülent Kablan Mazbatasını Aldı

AK Parti Adıyaman İl Kongresi Sonrası Faruk Bülent Kablan Mazbatasını Aldı
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AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Faruk Bülent Kablan, mazbatasını alarak göreve başladı. Kongrenin yoğun katılımla geçtiğini belirten Kablan, Adıyaman için hizmete devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Adıyaman 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Faruk Bülent Kablan mazbatasını aldı.

AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer ile Adıyaman Adliyesine giden Kaplan, mazbatasını alarak göreve başladı.

Çıkışında gazetecilere açıklama yapan Kablan, kongrenin yoğun katılımlı gerçekleştiğini belirterek, "Bu kongremizin sonucunda aldığımız bu mazbata ilimize, ülkemize hayırlı olur. Buradan bu kongre sürecinde desteğini esirgemeyen bütün hemşerilerimize, il, ilçe başkanlarımıza, teşkilat üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Adıyaman için durmak yok, yola devam, durmaz yok, hizmette devam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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