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AK Parti Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu

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AK Parti'de belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu.

Ak Parti'de belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ak Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu.

İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapması beklenen komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da yer alıyor.

Aday belirleme çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada değerlendirecek komisyon, ayrıca partinin Teşkilat Başkanlığı ve ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dikkate alacak.

Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine kadar çalışmalarına devam edecek.

Aralık ayının ortasında adaylar açıklanmaya başlayacak

AK Parti adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklayacak.

Bu arada parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, partinin bazı ilçe belediye başkanları dışında büyükşehir ve illerde 3 dönem kuralına takılan belediye başkanı bulunmuyor.

Belediye başkan aday adaylığı başvurularını 9-22 Kasım tarihleri arasında alan AK Parti, 26 Kasım'da da temayül yoklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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