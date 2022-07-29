AK Parti Adana Milletvekili Dağlı, Kozan'da ziyaretlerde bulundu AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ak Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Dağlı, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile Horzum, Çulluuşağı, Çamdere, Düzağaç, Kızlarsekisi, Kalkumaç, Görbeyaz, Kapıkaya ve Yukarıgeçili mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Dağlı, gerekli notları aldıklarını ve çalışmalarına bu doğrultuda devam edeceklerini belirtti. Güncel AA / Fatih Azgın Milletvekili AK Parti Adana Kozan Güncel Haberler

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