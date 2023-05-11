AK Parti Adana milletvekili adayı Yurduseven'e seçim çalışması sırasında tehdit

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'in seçim çalışmaları sırasında ölümle tehdit edilmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yurduseven, AA muhabirine, seçim çalışmaları doğrultusunda ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bugünkü seçim çalışmaları sırasında merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde ölümle tehdit edilmesini anlatan Yurduseven, şöyle konuştu:

"Bugün de esnaf ziyareti yaptığım esnada yakışıksız bir tavırla karşı karşıya bırakıldım. 'Bu sıralarda bu noktalarda gezmenizi uygun bulmuyoruz. Buralar bizim, buralarda gezerseniz kafanıza mermi yersiniz' diyenlere karşı, 'Ben sizin evladınız yaşındayım. Sizin evladınız, benim anne babamın kapısını çalsa şu üslupla karşılaşmazlardı.' dedim. Bayağı büyük, yüksek bir tehditle karşı karşıya bırakıldık. Ona rağmen Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde seçim çalışmalarımıza devam ettik."

Yurduseven'in tehdit edilmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

"Biz Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek aldıklarını dile getiren Yurduseven, "Biz Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz. Bütün dünyaya karşı göstermiş olduğu dik duruştan, asla geri adım atmayışından bugüne kadar göstermiş olduğu tahammüllerden zaten bugünlere geçtik. Liderimizin asla tahammül göstermeksizin gösterdiği dik duruşundan gayretle bu seçim sürecini atlatacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrardan Başkan yapacağız." dedi.

Yurduseven, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini anımsatarak, "Bugün cumhurbaşkanı adaylarından birinin de tehditle geri çektirildiğini gördük. Üzerinden bir saat geçmeden biz de aynı tehditle karşı karşıya bırakıldık. Bunlar Allah muhafaza iktidara gelirse neler yapacağının zaten kısa bir özetini yaşattılar bize bugün sokaklarda. Biz asla korkmuyoruz, geri adım da atmıyoruz. Biz dün de buradaydık. Bugün de burada olmaya devam edeceğiz. Asla korkmuyoruz. Liderimizin izinden yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bugün başka bir tehdit daha aldığını anlatan Yurduseven, şunları kaydetti:

"Gün içerisinde karşılaştığım bir farklı tehdit daha oldu. 'Boğazınızı keseceğiz. Buralar bizim mıntıkalarımız. Burada sizi gezdirmeyiz' gibi çok büyük tehditler aldık. Kadın seçmen arkadaşlarımız, partiden yol arkadaşlarımız vardı. Korkmadık. Geri adım atmayacağız. Biz burada 'özerklik ilan etme' fragmanıyla karşı karşıyayız. Biz onların 'giremezsiniz' dedikleri her yere gireceğiz."