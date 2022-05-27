AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığından 27 Mayıs Darbesi açıklaması - Haberler

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanı Mustafa Kaplan, partisinin il başkanlığında, millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyetin, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak, seçilmiş yöneticileri tutukladığını ve tiyatrovari yargılamalarla masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına gönderdiğini belirtti.

Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odakların varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer senaryoyu devreye sokmaya çalıştığını aktaran Kaplan, "Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla Yassı Ada, ismi değiştirilerek 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olmuş, darbeci ve vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır." ifadelerini kullandı.