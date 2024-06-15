Üye Girişi
Haberler

AK Parti Adana İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adana İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa AK Parti Adana Milletvekilleri ve partililer katıldı.

Ak Parti Adana İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl Başkanlığında gerçekleştirilen programa AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Sunay Karamık ve İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile partililer katıldı.

Milletvekili Zenbilci, buradaki konuşmasında, herkesin bayramını kutlayarak, "Allah birliğimizi ve düzenimizi daim eylesin. Hem bu bayrak göklerde hem bu ezanlar minarelerde hem de bu birlik ve kardeşlik bizlerle beraber olsun." dedi.

Daha sonra milletvekilleri ve İl Başkanı Gülaçtı partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı AK Parti Adana Politika Güncel Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

 İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar

Bakmadan Geçme

İspanya - Hırvatistan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya - Hırvatistan maçı ne oldu? İspanya - Hırvatistan maçı CANLI izle! (EURO 2024) İspanya - Hırvatistan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? #9917 Macaristan - İsviçre maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Macaristan - İsviçre maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT 1 internetten neden izleyemiyorum, TRT 1 çöktü mü? #129300 Macaristan - İsviçre maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Macaristan - İsviçre maçı ne oldu? #9917 TRT 1 neden çekmiyor, TRT 1 sorun mu var? Macaristan - İsviçre maçı CANLI izle! (EURO 2024) Macaristan - İsviçre EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? MasterChef Soykan kimdir? İcardi'ye benzeyen MasterChef yarışmacısı kim? Yurtdışında bayram namazı saat kaçta kılınıyor? Almanya, Fransa, İngiltere...? Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? İl il bayram namazı saatleri belli oldu! Kurban Bayramı tebrik mesajları 2024! Kurban Bayramı Mesajları kısa ve öz 2024: Kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları! Kurban Bayramı mesajları! Whatsapp, Facebook ve Instagram için Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı resimli Kurban Bayramı mesajları! Bayram mesajları kısa anlamlı, en güzel bayram mesajları neler 2024? Dualı, ayetli, resimli Kurban Bayramı mesajları, sözleri! Kurban Bayramı mesajları 2024: En güzel resimli bayram mesajları
Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı

Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title