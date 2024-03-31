AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, oy kullandı

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Çukurova ilçesindeki Mehmet Bedia Kipri İlkokulu'na giden Gülaçtı, burada bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra 2028 numaralı sandıkta oy verdi.

Gülaçtı, yaptığı açıklamada, Adana'nın geleceği için önemli bir gün olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı olarak milli iradenin sandığa yansıması adına çalıştıklarını kaydeden Gülaçtı, "Sandıklarımızın başındayız. Adana'mızın, halkımızın tercihi başımızın üstündedir." ifadesini kullandı.