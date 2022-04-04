AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan, TAG Otoyolu bağlantı yollarıyla ilgili açıklama Açıklaması

TARSUS, MERSİN (AA) - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Alparslan Türkeş ve Mavi Bulvar otoyol bağlantılarının bugün açılacağını belirtti.

Ay, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı yollarında yapılan çalışmayla ilgili açıklama yaptı.

Bağlantı yollarıyla ilgili sorunun çözüme kavuştuğu ifade eden Ay, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarla kapalı olan 4 kavşaktan 2'si bugün Allah izin verirse açılıyor. Adanalı vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu sorunu da çözen, çözüm üreten Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün gün içerisinde ilk etapta, otoyoldan Ceyhan yönünden gelen trafiğin, Alpaslan Türkeş Bulvarı ulaşımını sağlayan sağa dönüşlü katılım yolu açıyoruz. Mavi Bulvar'dan akan trafiğin Ceyhan yönüne gitmek için o trafiği de açıyoruz. Bundan sonra Kasım Ener Caddesi'ndeki trafiğin Tarsus yönüne gitmek üzere otoyola ulaşımı sağlayan ve Tarsus yönünden gelen trafiğin Tellidere-Mavi Bulvara ulaşımını sağlayan sağa dönüşlü yolla ilgili de belediyenin şehir içi trafiğindeki gerekli düzenlemeleri yapmasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş ve işlem tesis edecek."