AK Parti 94'üncü Vezirköprü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın 94. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Ak Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nın 94. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Ak Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu da, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 2026 sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Aksu, "Daha önce bütçesi ayrılan ancak yer tahsisi nedeniyle yapımına başlanamayan binanın inşasına kısa süre içinde başlanacak. 2026 yılı bitmeden hizmete açmayı hedefliyoruz. Vezirköprü'nün gelişimi için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bölgemizde ve dünyada güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafyada güçlü olmazsak, bize yaşama hakkı tanımazlar. Sahada olacağız, istişare kültürümüzü sürdüreceğiz, birlik ve kardeşlik içerisinde yol yürüyeceğiz." diye konuştu.

Toplantının basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde, divan heyeti oluşturularak teşkilat üyelerinden soru, görüş ve öneriler alındı.

Toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
500
