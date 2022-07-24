AK PARTİ, 9 MİLLETVEKİLİNİN KATILIMIYLA SULTANBEYLİ'DE SAHAYA İNDİ

Ak Parti'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında 9 milletvekilinin katılımıyla Sultanbeyli'de sahaya indi.

Ak Parti'nin, İstanbul'da bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katılacağı "Yüz Yüze 100 Gün" programı başladı. Yaz dönemi boyunca 100 gün aralıksız sürecek programın ilk günü Sultanbeyli'de gerçekleşti. İlçede gerçekleşen programda milletvekilleri ve parti yöneticileri; gençler başta olmak üzere ilçedeki vatandaşlarla buluştu. "Yüz Yüze Gönül Gönüle" temasıyla İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Hulusi Şentürk, Mihrimah Belma Satır, Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Ravza Kavakcı Kan, Serkan Bayram Sultanbeyli'ye ziyarette bulundu.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın koordine ettiği programlar kapsamında 9 milletvekili; AK Parti İlçe Teşkilatı'yla Sultanbeyli'de sokakları, caddeleri, meydanları gezdi; haneleri, iş yerlerini, kanaat önderlerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Esnaflara misafir olan vekiller ayrıca STK ziyaretleri de gerçekleştirdi.

GENÇLERİ MERKEZE ALAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin programla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Milletine hizmet davasını devam ettiren AK Parti; dün olduğu gibi bugün de sahada ve her zaman milletinin yanında. Teşkilatımız, Gönüllere sefer anlayışıyla Yüz Yüze 100 Gün programları dahilinde yine tüm mensuplarıyla sahada. Vatandaşlarımızla kucaklaşarak, özellikle ülkemizin gençlerini dinleyerek onları merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Sultanbeyli'de gerçekleşen programımız bu anlamda çok yoğun geçti. Vatandaşlarımız ve gençlerimiz memnuniyetlerini ifade ettiler. Ülkesini ve vatandaşını her zaman önemseyen, bu anlayışla hiç durmadan yoluna kararlılıkla devam eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'miz 2023 hedeflerine ulaşacaktır' şeklinde konuştu.

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ise açıklamasında, 'İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğünde; Milletvekillerimizin ve AK Partimize gönül veren kardeşlerimizin katılımlarıyla, ilçemizde Yüz yüze 100 Gün programımız gerçekleşti. Vekillerimiz, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve özverili teşkilatımız tüm gün sahadaydı. Vatandaşlarımızın isteklerini dinledi, gençlerimizle vakit geçirdi. Yaz boyunca sürecek bu programlarla inanıyorum ki İstanbul'umuzda tüm gönüllere ulaşılacak. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı olarak AK Parti'mizin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te en güzel sonucu alması, İstanbul'un 2023 zaferinin kutlu şehri olması için durmadan, yorulmadan gayretli çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Ataş Kent Meydanındaki programda yaptığı konuşmada, 'Teşkilatımızın her kademesindeki mensuplarımızla, halkımızla yüz yüze gelerek 2023'e giden yolda sorunları dinleyip, bunlara çözümler üretme noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bugüne kadar ki tüm seçimlerde Sultanbeyli, İstanbul'da şampiyon ilçemiz oldu. İnanıyorum ki Sultanbeyli, 2023'te bu şampiyonluğunu yeniden tescil ederek rekor bir oyla, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek suretiyle Sultanbeyli yeniden bir rekora daha imza atacak' şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Mihrimah Belma Satır konuşmasında, 'Bugün Abdurrahmangazi Mahallemizde esnafımızı, iş insanlarımızı ziyaret ettik. Girişimci kadınlarımızı ve STK'larımızı ziyaret ettik. Öncelikle hemşehrilerimize bizlere gönüllerini açtıkları için çok teşekkür ediyorum' dedi.

Program kapsamında Kent Meydanı'nda AK Nokta buluşması gerçekleştirildi. Buluşmaya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Milletvekilleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı, İlçe Başkanı, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Osman Nuri Kabaktepe vatandaşlara yapmış olduğu konuşmada, 'İstanbul'umuza dair, Sultanbeyli'mize dair beklentilerimizi, umudumuzu birbirimizle paylaşarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanlarımızın beklentisi AK Partimizin yol haritasıdır. Bugün değerli milletvekillerimiz tüm mahallelerimizde oldular. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi büyük Türkiye yapma sevdamız ve yürüyüşümüz devam edecek' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel