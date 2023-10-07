AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan ve yönetim organları için oylama başladı

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, parti Genel Başkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday gösterildi.

Ankara Spor Salonu'nda toplanan kongre, çalışmalarını sürdürüyor.

Delegelere parti yönetimini belirleyecek aday listesinin okunduğu kongrede, partinin Genel Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için aday isimler de listede yer aldı.

Kongrede, listenin okunmasının ardından genel başkan ve yönetim organları için oylamaya geçildi.

Buna göre, MKYK asıl üye adayları şöyle:

"Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasir Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya."

MKYK yedek üyeliği adayları ise şu isimlerden oluştu:

"Fehmi Küpçü, İsmail Kaya, Jülide İskenderoğlu, Kasım Bostan, Burhan Çakır, Mehmet Karabay, Mücahit Yanılmaz, Şevki Şar, Mehmet Ali Okur, Arzu Silin Günaydın, Davut Coşkun Şiviloğlu, Mehmet Umur, Murat Çiçek, Harun Armağan, Aişe Nur Nacar, Sevde Sena Dağlı, Serpil Yılmaz, Yasin Bölükbaşı, Ömer Arvas, Barış Özerol, Meryem Sürmen, Ensar Topçu, Osman Ağzıkara, Ekrem Görçeker, Ceren Tuncer, Muhammet Ali Uçar, Harun Çelik, Funda Akyol, Mustafa Hasgül, Sümeyye Esenyel, Mahmut Emin Mollaoğlu, Cansın Yılmaz Yaşar, Fatime Yurdunuseven, Emre Cemil Ayvalı, Mehmet Ali Kurt."

Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinde, Abbas Aydın, Abdulmecit Tarhan, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Halit Çokan, Mehmet Altay, Mehmet Hakan Yılmaz, Mehmet Sarı, Muhammet Ali Yılmaz, Nazif Barış Çiftçioğlu, Saliha Dönmez, Vahit Atalan, Salih Çetinkaya, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz'ın isimleri yer aldı.

Merkez Disiplin Kurulu yedek üyeleri ise İsmail Can Gökbudak, Engin Telli, Aydoğan Ahı Akın, Mehmet Kırmız, Yıldız Kara,

Listede Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyeliği adayları Cemal Bekle, İffet Polat ve Tülay Kaynarca olurken, yedek üyeler ise Kemalattin Yılmaztekin ve Enes Şiman oldu.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeliği için adaylar Abdurrahman Öz, Hüseyin Özbakır, İsmail Cenk Dilberoğlu, Sebahattin Karakelle ve Serap Yahşi Yaşar olurken yedek üyeler ise Hilmi Gökçınar ve Osman Karaaslan oldu.