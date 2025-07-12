AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Ortak Akıl Oturumları düzenlendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Ortak Akıl Oturumları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Kızılcahamam'da basına kapalı yapılan oturumlarda, toplum, güvenlik, kalkınma ve ekonomi başlıklarında, milletvekilleri ve parti üyelerinin sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.

Oturumların moderatörlüğünü AK Parti Genel Başkan Yardımcıları yaptı.

Güvenlik Oturumunda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplum Oturumuna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Kalkınma Oturumuna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.

Ekonomi Oturumuna ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır iştirak etti.

Eş zamanlı gerçekleştirilen toplantılarda bakanlar, milletvekilleri ve parti yetkilileri soru-cevap formatında değerlendirmelerde bulundu.