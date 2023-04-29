AK Parti 19 Mayıs Sandık Müşahit Toplantısı yapıldı

Ak Parti 19 Mayıs Sandık Müşahit Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile sandıkta görev alacak görevliler ve partililer katıldı.

Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde sandıkta görev alanların sandık güvenliklerini sağlamaları konusunda hassasiyet göstermelerinin önem taşıdığını belirterek, "Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bunda hepinizin katkısı çok büyük. Sadece sandık yönetim kurulu üyesi olmakla göreviniz bitmiyor. Hepiniz eminim ki kapı kapı bu davamız için çalışıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Yapılan çalışmaların neticesinin 14 Mayıs'ta alınacağını dile getiren Topaloğlu, "Sizin sandıklardaki ciddiyetiniz ve hassasiyetiniz, bu davanın sevdalılarının oylarına sahip çıkmanızla olacaktır. Milletimizin oyları size emanettir. 14 Mayıs'ta inşallah hem Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz hem de Cumhur İttifakı olarak milletvekilliği açısından zaferle ayrılacağız." ifadelerini kullandı.