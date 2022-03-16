ANKARA (DHA) - Ak Parti, 18 maddelik kanun teklifini Tbmm'ye sundu

Ak Parti, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük hüklarına ilişkin düzenlemeleri içeren, 18 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve Ak Parti Ankara Milletvekili Selva Çam, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, AK Parti olarak kadına ve sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek amacıyla ceza artırımını da düzenleyen 18 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Turan, "İki önemli başlığı içeren kanun teklifimiz; kadına karşı şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını içeriyor. Kadın ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hepimizin ortak meselesi. Tüm partilerimizden pozitif yaklaşımlar bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Besti KARALAR- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel