Ak Parti, 11. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na Sundu: Covid-19 Düzenlemesiyle Yaklaşık 55 Bin Hükümlüye Tahliye Yolu

(TBMM) - AK Parti'nin bugün Meclis Başkanlığı'na sunduğu "11. Yargı Paketi" ile Covid-19 düzenlemesiyle getirilen üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma imkanından yararlanabilmesi sağlanacak. Düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor. Teklifte ayrıca 1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme zammı borcu olan 1 milyon 477 bin yurttaşın 3 milyar 258 milyon lira borcu silinecek.

AK Parti, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak hüküm kesinleşmediği için o dönemde çıkarılan kanundan yararlanamayan yaklaşık 55 bin hükümlüyü ilgilendiren düzenlemenin de yer aldığı teklif 38 maddeden oluşuyor.

Teklifin 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu maddeleri avukatlar hakkında yürütülen ceza kovuşturmaları, disiplin soruşturmaları ve cezaları ile meslekten çıkarmaya ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Teklifin 12 ve 13'üncü maddesiyle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının yargılamasının asliye ceza mahkemelerinde yapılması sağlanmakta ve yargılamaların farklı mahkemelerde yürütülmesi sebebiyle oluşan görev uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi amaçlanmakta.

Teklifte yer alan 14'üncü madde ile kısmi akıl hastaları bakımından mahkum olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilecek. Böylelikle cezai sorumluluğu kabul edilen kısmi akıl hastaları hakkında hem verilen cezanın infazı hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması amaçlanıyor. Teklifin 15. maddesiyle de akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirecekleri sürenin ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise altı aydan az olamayacağı düzenlenmekte. Bu düzenlemeyle asgari bir tedavi süresi öngörülerek akıl hastalarının ve toplumun korunması amaçlanmakta.

Meskun mahalde ateşli silah kullanımında cezalar artıyor

17'nci maddede suçun basit halinin cezası üç aydan bir yıla kadar hapis iken dört aydan iki yıla kadar hapis olarak, fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde de ceza altı aydan üç yıla kadar hapis iken dokuz aydan beş yıla kadar hapis olarak artırılmakta.

Toplumda kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların da suçun kapsamına alınması suretiyle bu silahların kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla teklifte yer alan 18'inci madde kapsamında 5237 Sayılı Kanun'un 170'inci maddesinin birinci fıkrasındaki hapis cezasının alt ve üst sınırı altı aydan üç yıldan bir yıldan beş yıla kadar çıkarılmakta; suçun ses ve gaz fişeği atabilen silahla (kurusıkı) işlenmesi halinde de altı aydan üç yıla kadar hapis öngörülmekte. Suçun düğün, nişan, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılması sağlanmakta.

Örgüt suçlarında çocukların kullanılması cezaları ikiye katlayacak

20'nci madde ile örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası dört yıldan sekiz yıldan beş yıldan on yıla kadar artırılmakta. Örgüte üye olma suçunun üst sınırı ise dört yıldan beş yıla çıkarılmakta. Örgütün faaliyeti çerçevesinde çocukların araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılması da düzenlemede yer alıyor.

22'nci maddeyle yapılan düzenlemeye göre; nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, makul şüphe halinde ilgili mali kurumlarca hesabın 48 saate kadar askıya alınmasına imkan tanınmakta. Askıya alınan hesaba, Cumhuriyet Savcısı'nın yazılı emriyle veya hakim kararıyla askıya alma süresi içinde elkonulabilecek. Yargı makamlarınca istenen bilgi veya belgenin on gün içinde gönderilmemesi ya da eksik gönderilmesi halinde mali kurumlara 50 bin TL'den 300 bin TL'ye kadar idari para cezası verilmesi öngörülmekte.

Teklifin 25'inci maddesi ile de Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (BAM) bozma yetkisi genişletilmekte, ilk derece mahkemesinin kararında hükmün gerekçeyi içermemesi ve savunma hakkının sınırlandırılması hallerinde de BAM tarafından bozma kararı verilebilmesi sağlanmakta.

Covid-19 düzenlemesiyle yaklaşık 55 bin hükümlüye tahliye yolu

Kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yapılacak düzenlemeleri öngören 27. madde ile; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların, Covid-19 düzenlemesiyle getirilen üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma imkanından yararlanabilmesi sağlanacak. Düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor. Hükümlü kişinin 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezaevinde bulunması şartı ise aranmayacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terör örgütü üyeleri ve yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunanların da teklif kapsamında tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin, "Biz sadece oradaki eski uygulama neyse aynısını yazdık. Yaptığımız tek ekleme mahkumiyeti kesinleşenlere değil, suç işlenerek denildi. Eski uygulama neyse aynısı olacak" demiş ve düzenlemenin bir af olmadığının altını çizmişti. Düzenleden yararlanan hükümlü sayısının ilk etapta 54-55 civarında olacağını belirten Güler, önümüzdeki yıl bu sayının kademeli olarak 90 bin civarına ulaşabileceğini ifade etti.

3 milyar 258 milyon liralık GSS affı pakette

Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenleme ile zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerinin hafifletmek amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmektedir. Teklifin 29'uncu maddesinde yer alan düzenleme ile 1 milyon 477 bin yurttaş GSS düzenlemesinden yararlanacak ve 3 milyar 258 milyon lira borç silinecek.

Sulh ceza hakimliğinin kararı beklenmeden internek ortamından içerik kaldırılacak

Teklifin 30, 31 ve 32'nci maddeleri de 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararları dikkate alınarak hazırlanan düzenlemeleri içeriyor. 32'nci madde ile Anayasa Mahkemesi tarafından "Basın özgürlüğüne aykırılık" vurgusu yapılarak iptal edilen 5651 Sayılı Kanun'un 9'uncu maddesi yeniden düzenleniyor. Düzenlemeye göre; yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hakimliğine başvurulduğu takdirde ayrıntılı bir inceleme yapılmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hallerde 24 saat içinde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Ayrıca düzenlemeyle Türkiye'de günlük erişimi on milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların içeriği çıkarmama direnci göstermesi halinde, başvuru üzerine internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50'den yüzde 90'a kadar daraltılması öngörülmekte.

Teklifin 33, 34 ve 35'inci maddelerinde son yıllarda sahte veya açık hatların suçun işlenmesinde yoğun olarak kullanılmasında; mobil hatların yabancı uyruklu kişiler adına tesis edilmesinin, bu hatların verilmesinde biyometrik yöntemlerin kullanılmamasının ve yabancı uyruklu kişilerin sahip olduğu kimlik belgelerinin elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini haiz olmamasının etkili olduğu durumların önüne geçilmesi için hazırlanan düzenlemeler yer alıyor.