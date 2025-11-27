Ak Parti, 11. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na Sundu... Abdullah Güler: "Kovid 19 Düzenlemesinin Kapsamını Yeniden Düzenledik"

(TBMM) - Ak Parti, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "Kovid-19 izni" olarak bilinen uygulamanın kapsamının genişletilmesine ilişkin düzenlemeden yaklaşık 55 bin kişinin yararlanacağını, bu sayının bir yıl içerisinde 90 bine kadar ulaşabileceğini söyledi. Yapılan düzenleme ile tarihin kapsamının genişletilerek eşit bir uygulama yapmayı amaçladıklarını ifade eden Güler, eski düzenleme ile arasında suçun niteliği noktasında herhangi bir fark olmadığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 11 Yargı Paketi olarak da bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Kovid 19 düzenlemesi olarak da bilinen ve üç yıl erken tahliye imkanı veren düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şunları söyledi:

"Eşitlik ilkesi adalet sistemimizin temel taşlarından biridir. 2020 yılında başlayan pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun görüş ve önerileri noktasında Adalet Bakanlığımızca üç ayda bir süresi uzatılan infaz kurumlarında oluşacak risklere karşı bazı tedbirler geliştirlmişti. Bu tedbirler kapsamında da infaz kanununda bazı düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Bu düzenlemeler 31 Temmzu 2023 tarihi itibariyle de ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere yönelik olarak uygulanmış ve uygulanan tedbirler sona ermişti. Özellikle vatandaşlarımız arasında Kovid- 19 düzenlemesi olarak bilinen bu düzenlemenin eşitsizliğe neden olduğu yönünde görüşler vatandaşlarımız tarafından, siyasi partiler tarafından bizlere iletilmişti. Aynı tarihte işlenmiş olsa bile yargılamanın hızlı yapılmaması sonucunda cezası kesinleşerek ceza infaz kurumuna giren kişilerde 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanan koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik süreleri ile ilgili bu dönemde cezası kesinleşmeyenlerle arasında uygulama farklılığı ortaya çıkmıştı.

"3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getiriyoruz"

Biz de Kovid 19 düzenlemesinin kapsamını yeniden düzenledik. Bu düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği açık cezaevi infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların yaralanması imkanı sağlıyoruz. Buna göre 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle 3 yıl daha erken kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Açık ceza infaz kurumunda ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getiriyoruz."

"54- 55 bin civarında cezaevinde bulunan mahkumu ilgilendirdiğini söyleyebiliriz"

Gazetecilerin yeni infaz düzenlemesinde cinsel taciz gibi suçların istisna sayılıp sayılmayacağına ilişkin sorusuna Güler, "Biz sadece oradaki eski uygulama neyse aynısını yazdık. Yaptığımız tek ekleme mahkumiyeti kesinleşenlere değil, suç işlenerek denildi. Eski uygulama neyse aynısı olacak" dedi. Güler, "Kovid 19 düzenlemesi bir af değildir. Ne bir gene af ne de bir kısmi aftır. Koşullu salıverilme şartları içerisinde ilgili mahkumun kapalı infaz kurumundaki bir yıl denetimli serbestlik, kapalıdan açığa geçme düzenlemelerini içerir. Bizim sadece süre ile ilgili bir düzenlememiz var. Dolayısıyla koşullu salıverilme şartları hala geçerlidir. İlk etapta bu kapsamda yaklaşık 54- 55 bin civarında cezaevinde buluna mahkumu ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki bir yıl boyunca bu sayı kademeli olarak mahkumiyeti kesinleştikçe sayı 80- 90 bine ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Yapılan düzenleme ile tarihin kapsamının genişletilerek eşit bir uygulama yapmayı amaçladılarını ifade eden Güler, " Biz suç ayrımı suç tasnifi, ekleme, çıkartma yapmıyoruz. Sadece uygulama bütünlüğünü sağlıyoruz" dedi.

"Sayın Özgür Özel'in aklı başka yerlerde"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin kendilerine, "Siz de gelin. Video, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak" teklifi geldiği şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Güler, şunları söyledi:

"Biz ciddi bir süreç yürütüyoruz. Sayın Özgür Özel maalesef çok ciddiye alınacak cümleleler kurmuyor. Yani yalan desem bir türlü, uydurma desem başka türlü. Aklı başka yerlerde maalesef. Bu sürecin devamında bir komisyon kuruldu ve 18 toplantı gerçekleştirdi. Bu sürece destek olabilecek herkesi davet ettik. Sayın Özgür Özel 'helikopterle gitti, sabah gitti, akşam gitti' bunu mu merak ediyormuş? Komisyonumuz seçimlerini yaptı. Komisyonumuz adına üç arkadaşımız 27 Şubat'ta PKK'ya silah bırakma çağrısı yapan İmralı'daki hükümlüyle komisyonumuzun bilgisi dahilinde görüşmeler yapıldı. Ben Sayın Özgür Özel'i daha ciddi bir davranışa davet ediyorum. Komik komik ifadelerle bu işi basitleştirmesinler."

