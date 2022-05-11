AK Kadın Dilovası'ndan her hafta İstanbul gezisi

DİLOVASI, KOCAELİ (Bültenler) - İstanbul'un manevi büyükleri ile Ramazan ayında 1200 vatandaşı buluşturan AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları, hanımlar için cami ve türbe gezileri düzenlemeyi sürdürüyor. Hemen hemen her hafta sonu düzenlenen gezilerde; Sultanahmet Meydanı ve tarihi hanları ziyaret eden Dilovalı hanımlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Cami, Eyüp Sultan Cami ve Çamlıca Cami'ni geziyor.

Vatandaşlar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı'na giderek ve ya iletişime geçerek bireysel olarak veya toplu olarak kayıt yaptırdıktan sonra, belirlenen günlerde camii ve türbelere araçlarla yolculuk yapıyor.

Ramazan öncesi ve Ramazan'da yaptığımız ziyaretleri aralıksız sürdüreceklerini belirten AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artur;"Tarihi dokularla hanım kardeşlerimizi buluşturuyoruz, her bir mekanda yaklaşık bir saat zaman geçiriyor dua edip ve namaz kılarak ziyaretlerini sonlandırıyoruz. Tarih kokan Manevi büyüklerimizi ve türbeleri ziyaret ediyoruz. Bu projemize destek olan İlçe Başkanımız İlhan Yıldırım ve Belediye Başkanımız Hamza Şayir'e teşekkür ediyorum"dedi.

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