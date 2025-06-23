AJet ve Pegasus Hava Yolları'ndan İptaller

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AJet ve Pegasus hava yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ve başka noktalardan birçok uluslararası uçuşu iptal etti. İptal edilen seferler arasında Dammam, Dubai, Bahreyn ve Cidde gibi önemli destinasyonlar bulunuyor.

AJet ve Pegasus hava yolları bazı ülkelere bugün yapılması planlanan seferleri iptal etti.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları ise bugün icra edilmesi planlanan Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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