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AJet Uçuş Ekibi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AJet Uçuş Ekibi, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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AJet uçuş ekibi, 2024 yılına damga vuran olaylar ve yaşamı yansıtan fotoğrafların yer aldığı Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerde fotoğrafları inceleyip oyladı.

AJet uçuş ekibi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaptan pilot Ertürk Can Erten ve kabin memurları Sema Parıltay ile Tayfun Ayseçkin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kaptan pilot Erten, "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat"ta Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğraflarını oyladı.

Kabin memuru Parıltay ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde", "Spor"da Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" isimli karelerini seçti.

Kabin memuru Ayseçkin de "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Sis altında", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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