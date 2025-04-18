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AJet Uçağında Sigara İçen Yolcuya Ceza

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AJet'in Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçağında, iniş sırasında elektronik sigara içen yolcuya idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Olay, polis tarafından tutanağa bağlandı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bildirildi.

AJet'in Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçağında sigara içen yolcuya idari para cezası uygulanacak.

AJet'in 17 Nisan'da VF164 sefer sayılı Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren uçağında, bir yolcunun arka koltukta elektronik sigara içtiği iniş sırasında kabin ekibi tarafından fark edildi.

Kabin ekibindekilerin durumu bildirmesi üzerine kaptan pilot, inişte polis talebinde bulundu.

Uçağa gelen polisler, tutanak düzenleyerek, sigara içen kişiye kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Rapor edilen olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) de bildirildi. SHGM'nin yolcuya, idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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