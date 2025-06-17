AJet'ten Ortadoğu Uçuşlarına İlişkin İlave Haklar

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AJet, İsrail'in İran'a saldırisinin ardından İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bilet alan yolcularına rezervasyon değişikliği, iade ve bilet uzatma işlemlerinde ücretsiz haklar tanıdı.

AJet, İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından devam eden çatışmalar nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a bileti olan yolcularına ilave haklar tanındığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'da devam eden gerilimin uçuşları etkilediği belirtilerek, "İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerinde biletleri olan misafirlerimiz için ilave haklar tanımlandı.13 Haziran-30 Haziran 2025 tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar rezervasyon değişiklikleri, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri ücretsiz olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İlave haklarla ilgili ayrıntılara, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/orta-dogu-seferlerimizi-etkileyen-olaylar-nedeniyle-yolculara-verilen-ilave-haklar" bağlantısından ulaşılabileceği açıklamada kaydedildi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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