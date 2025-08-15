AJet'ten İkinci Pilotlara Kaptan Pilot Olma İmkanı

AJet, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan ikinci pilotlara kaptan pilotluğa terfi olanağı tanıyacağını açıkladı. İkinci pilotlar, kaptan pilot olduktan sonra 3 yıl çalışma şartı ile bu fırsattan yararlanabilecek.

AJet, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan ikinci pilotlara, kaptan pilotluğa terfi imkanı sağlanacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, ikinci pilotlara, şirket içinde kaptan pilot olma yolunda önemli bir imkan sağladı.

İkinci pilotlar, yazılı sınav, mülakat ve uçuş eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamalarının ardından kaptan pilotluğa terfi edebilecek.

Havacılık sektöründe genellikle kaptan pilotluk eğitimi hava yolu şirketleri tarafından ücret karşılığında yapılırken, AJet bu eğitim sürecine katılacak ikinci pilotlara, kaptan pilot olduktan sonra 3 yıl çalışma şartı getirdi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
