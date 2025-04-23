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AJet'ten Deprem Nedeniyle Bilet Fiyatlarına Sabitleme

AJet'ten Deprem Nedeniyle Bilet Fiyatlarına Sabitleme
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AJet, İstanbul'daki depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerinin bilet fiyatını 1750 liraya sabitledi. AJet Basın Müşaviri, yaşanan olaylar dolayısıyla tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

AJet, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin bilet fiyatlarını 1750 liraya sabitleme kararı aldığını duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.

Yeşilkaya, "Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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