Haberler

AJet, Tahran'a yapacağı 6 seferini iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AJet, İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle Tahran'a planlanan 6 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Yolculara seferlerin durumu hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

AJet, İran'ın başkenti Tahran'a bugün ve yarın yapılması planlanan 6 uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor