AJet, Tahran'a yapacağı 6 seferini iptal etti
AJet, İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle Tahran'a planlanan 6 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Yolculara seferlerin durumu hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.
AJet, İran'ın başkenti Tahran'a bugün ve yarın yapılması planlanan 6 uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.
AJet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel