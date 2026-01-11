AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 24 seferini iptal etti
AJet, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan 24 seferin iptal edildiğini açıkladı. Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, kararın Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması doğrultusunda verildiğini belirtti.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
