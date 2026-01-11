Haberler

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 24 seferini iptal etti

Güncelleme:
AJet, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için planlanan 24 seferin iptal edildiğini açıkladı. Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, kararın Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması doğrultusunda verildiğini belirtti.

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan toplam 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesinin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
