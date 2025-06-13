AJet, İran'a Yönelik Saldırılar Nedeniyle Seferlerini İptal Etti

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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında AJet, İran, Irak ve Ürdün seferlerini iptal etti. Hava ulaşımındaki güvenlik endişeleri, bölgedeki pek çok uçuşu olumsuz etkiliyor.

AJet, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın hava sahasını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerdeki hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AJet de uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etti.

Şirketin Lübnan seferlerinin de gündüz şartlarında icra edilmesi, Irak üst geçişinde olan Orta Doğu seferlerinin ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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