AJet'in Zamanında Kalkış Oranı Yüzde 79,5'e Yükseldi

Güncelleme:
AJet, uçuşlarındaki zamanında kalkış oranını geçen yıla göre 4,5 puan artırarak yüzde 79,5'e çıkardığını açıkladı. Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sefer sayılarını yüzde 40 artırdıklarını ve misafir memnuniyetine öncelik verdiklerini belirtti.

Yurt içinde ve dışında ağını genişletmeye devam eden AJet'in uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 79,5'e çıktı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarındaki zamanında kalkış oranının yükseldiğini belirtti.

AJet olarak zamanında kalkış oranını, geçen yıla göre 4,5 puan artırarak yüzde 79,5'e çıkardıklarını belirten Yeşilkaya, "Geçen yılın aynı dönemine göre toplam seferimizi yüzde 40 artırırken zamanında kalkış oranımızı da artırmayı başardık. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak misafirlerimizin memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
