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AJet, İç Hat Uçuşlarında Tavan Fiyatını 2850 Lira Olarak Belirledi

AJet, İç Hat Uçuşlarında Tavan Fiyatını 2850 Lira Olarak Belirledi
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AJet, 26 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat uçuşlarının tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi. Bu durum, yurt içi seyahat planlayanlar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

AJet, 26 Nisan'dan 29 Nisan'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı iç hat, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AJet olarak, 26 Nisan'dan 29 Nisan gün sonuna kadar geçerli olmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı tek yön ve aktarmasız yurt içi uçuşlarımızın tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirleme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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