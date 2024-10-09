Ajet Bosna Hersek'teki 2'nci destinasyonu olan Tuzla uçuşlarına başladı

AJET, özel bir uçuşla Bosna-Hersek'teki ikinci destinasyonu olan İstanbul- Tuzla seferlerine başladı. Hat açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Elbette ki Bosna Hersek'in Tuzla kentini ihmal edemezdik buraya da mutlaka gelmeliydik. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 4 saatlik süresiyle 67 ülkeye ulaşabilmektedir. Yakın coğrafyamıza değil dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak yaklaşımıyla dünyanın her tarafına ulaşıyoruz. İstanbul-Tuzla seferlerinin her iki ülke arasında olan ilişkileri ve ticareti geliştireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni hava yolu şirketi AJet, 31 Mart itibarıyla 85 uçak ile uçuşlarına başlamıştı. Ajet'in Bosna Hersek'teki ilk destinasyonu Saraybosna oldu. Ajet Saraybosna'nın ardından Bosna Hersek'in üçüncü büyük şehri olan Tuzla seferlerine başladı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı -Tuzla Uluslararası Havalimanı arasındaki ilk sefer 7 Ekim Pazartesi günü yapıldı. Tarihi Tuzla kentine ulaşan uçak, havacılık geleneği olan su tagı ile karşılandı. Hat açılışı nedeniyle Tuzla Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Tuzla Kanton Başbakanı İrfan Halilagiç, Tuzla Kantonu Ticaret ve Turizm Bakanı Deniz Beçiroviç, Bosna-Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Tuzla Hükümeti ve Havaalanı temsilcileri ile AJet yöneticileri katıldı.

'BİZ KÖTÜ GÜNDE DE İYİ GÜNDE DE BOSNA HERSEK'İN YANINDAYIZ'

İstanbul-Tuzla Hat açılışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Uraloğlu konuşmasına 4 Ekim'de Tuzla'da meydan gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı. Uraloğlu, "Biz kötü günde de iyi günde de Bosna Hersek'le dost olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin en genç hava yolu şirketi olan AJET'in Bosna Hersek'in tarihi kenti Tuzla'ya başlattığı ilk sefer vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyeti ifade ediyorum. Buradaki sel felaketinde TİKA, Türk Kızılayı ve AFAD başkanlığımız buradaki kardeşlerimize hem gıda hem de temiz su temin etme noktasında yoğun bir şekilde gayret gösteriyorlar" dedi.

Bakan Uraloğlu, "AJET 31 Mart'ta kuruldu ve seferlerine başladı. Bugün de Tuzla kentindeyiz. Elbette ki Bosna Hersek'in Tuzla kentini ihmal edemezdik buraya da mutlaka gelmeliydik. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 4 saatlik süresiyle 67 ülkeye ulaşabilmektedir. Yakın coğrafyamıza değil dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak yaklaşımıyla dünyanın her tarafına ulaşıyoruz. Bugün Türkiye'den 131 ülkede 347 farklı noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Sene sonunda bu sayıyı 349'a yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde ülkenin iç hat seferlerinde de 12 hattı devreye aldık. AJET 1 Ekim itibariyle 7 yeni dış hatta devreye girdi. Bugün de 8'incisini Tuzla'ya düzenlemiş olduk. İstanbul-Tuzla seferlerinin her iki ülke arasında olan ilişkileri ve ticareti geliştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

'SON BİR HAFTADA 8 DIŞ HAT NOKTASINI AÇTIK'

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da konuşmasına Bosna-Hersek'te meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allahtan Rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı. Kerem Sarp "Bugün heyecanlı ve gururluyuz. 31 Mart'ta AJet olarak ilk uçuşumuzu gerçekleştirmemizin üzerinden tam 6 ayı aşkın bir süre geçti. Bu süreçte yoğun bir dönem geçirdik. AJet olarak son bir haftada 8 dış hat noktasının açılışını yaptık. O hatlardan biri de bugün bizi, bir araya getiren İstanbul Sabiha Gökçen- Tuzla Uluslararası Havalimanı hattı. İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile Bosna Hersek arasında bir köprü daha inşa ettiğimiz bu anlamlı günde, sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. AJet olarak attığımız adımlarla, ülkeler arasındaki bağların güçlenmesinde, halklar arasında dostluğun pekişmesinde ve ticaretin gelişmesinde rol üstlendiğimiz için gururluyuz. 85 uçaktan oluşan modernleşen filomuzla, yolcularımızı Türkiye'de 41, 32 ülkede 54 olmak üzere toplamda 95 destinasyona taşıyoruz. AJet olarak Bosna Hersek'te ikinci hattımızı açmış bulunuyoruz. Saraybosna'ya haftada 7 sefer düzenliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Sabiha Gökçen-Tuzla hattında ise haftada bir gün (pazartesi) karşılıklı seferlerimiz olacak. Seferlerimize talep arttıkça buradaki sefer sayımızı da artırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hep birlikte kurdele kesimi yapılarak hat açılışı gerçekleştirildi.

'TALEBE GÖRE TUZLA HATTINDA BÜYÜMEYİ PLANLAYACAĞIZ'

Hat açılışının ardından akşam saatlerinde gazetecilerle bir araya gelen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp burada da açıklama yaptı. Sarp, "İnşallah Tuzla hattımız hem Ajet'imize hem ülkemize hem de aynı zamanda Saraybosna'daki geliştireceğimiz ikili ilişkilerde ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlar. Seferlerimize haftada bir olarak başladık. Bundan sonra oluşacak talebe göre de Tuzla hattında büyümeyi planlayacağız" dedi.

'BURASI BİZİM İÇİN ATA TOPRAKLARI'

Saraybosna'nın Ajet için önemli pazarlardan biri olduğunu söyleyen Kerem Sarp, "Saraybosna'ya her gün seferimiz var. Daha önce haftada üçtü. Saraybosna bizim için önemli pazarlardan birisi. Özellikle kültür ve coğrafya anlamında birbirimize çok yakınız. İnsan karakteri olarak da birbirimize yakınız. Burası bizim içim ata toprakları. Vizesiz seyahat kolaylığı olduğu için Türkiye'den de oldukça fazla talep alan bir destinasyon. Çarşıda yürüme fırsatımız oldu. Oldukça fazla Türk ile karşılaştık. Kendimizi hiç yabancı hissetmedik" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE 104 UÇAĞA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Uçak filolarını gençleştirmeye çalıştıklarını belirten Sarp, "Son 7 günde 8 noktaya uçuş gerçekleştirdik. Şimdi bizim mevcut uçak sayımız 84. Şu an bizim operasyonlarımız için yeterli. Bizim önümüzdeki sene planlarımızda 20'nin üzerinde max uçağı gelecek. Bunun yanında kiralayacağımız uçaklarımız geliyor. Önümüzdeki sene sonu da 104 uçağa ulaşmayı hedefliyoruz. Yatırımlar devam ediyor. Filoyu gençleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'12 MİLYON YOLCU TAŞIDIK'

Uçuşa başladıkları günden itibaren 12 milyon yolcu taşıdıklarını dile getiren Sarp, "Biz uçuşa başladığımız günden bu yana yaklaşık 12 milyon yolcu taşıdık. Bunun 8 milyonu iç hat, 4 milyonu da dış hat. Yıl sonuna kadar 165 milyon yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene de 20 milyon üzerinde bir yolcuya ulaşmak" şeklinde konuştu.