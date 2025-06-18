AJet, 14 Yeni Airbus A321neo Uçağı Kiraladı

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AJet, Avolon ve Carlyle Aviation Partners ile yaptığı anlaşma ile filosuna 2026 yılında katılacak 14 yeni Airbus A321neo uçağı ekleyecek. Bu adım, AJet'in sürdürülebilir büyüme vizyonunu destekleyecek.

AJet, küresel havacılık finansman şirketi Avolon'dan 10, Carlyle Aviation Partners'den 4 olmak üzere kiraladığı 14 yeni "Airbus A321neo" uçağını filosuna katacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, filosunu genişletme ve gençleştirme yolunda önemli bir anlaşmaya imza attı.

AJet, küresel havacılık finansman şirketlerinden Avolon ve Carlyle Aviation Partners ile 14 "Airbus A321neo" uçağı için işbirliği yaptı. Paris Air Show'da imzalanan anlaşmayla yeni nesil uçaklar 2026 yılından itibaren AJet filosuna girecek.

İmza törenine THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Küresel havacılık finansman şirketi Avolon'dan 10, Carlyle Aviation Partners'den 4 olmak üzere kiralanan 14 yeni "Airbus A321neo", AJet filosuna katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, AJet'in yeni anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları ifade etti:

"Kısa sürede havacılığın önemli aktörlerinden birine dönüşen ve yüzde yüz iştirakimiz olan AJet'in sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda Avolon ve Carlyle Aviation Partners firmalarıyla imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde önümüzdeki 2 yıl içinde 14 fabrika teslim yeni nesil uçağı filomuza katacağız. AJet'in genç ve çevreci filosunu güçlendirmeye yönelik attığımız bu stratejik adım hem operasyonel verimliliği artıracak hem de yolcu memnuniyetine katkı sağlayacak. Türk Hava Yolları olarak iştiraklerimizle daha erişilebilir ve daha rekabetçi bir gelecek inşa etme kararlılığındayız."

Airbus A321neo'nun özellikleri

Yeni nesil Airbus A321neo uçakları, AJet'in hem operasyonel performansını hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek. Yakıt verimliliği ve düşük emisyon özellikleri sayesinde AJet, daha çevreci bir hava yolu modeli sunmayı da sürdürecek.

AJet'in kiraladığı 244 yolcu kapasiteli ve 7 bin 400 kilometre menzili bulunan uçaklar, önceki modellere kıyasla yüzde 20 yakıt tasarrufu, yüzde 20 daha az karbon salınımı ve yüzde 50 daha az gürültü yapıyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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