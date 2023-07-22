Ajanın Operasyonu

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu, elmas kaçakçısı Civan Koral'ı yakalamak için plan yaparken, hayatına giren Ece'nin operasyonu altüst etmesi.

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral (Tuğrul Tülek)'i yakalamak üzere peşindedir.

Bu operasyon için Civan'ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)'i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece (Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar.

Hilal'in Londra'dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur'un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece Onur'un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.