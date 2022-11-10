Airshow China'da, Tiangong Uzay İstasyonu'nun Gerçek Boyutlu Replikası Sergileniyor

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Airshow China olarak da bilinen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı 2022'de yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nun gerçek boyutlu bir replikası sergileniyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen Çin'in uzay istasyonu kombinasyonunun 1:1 modelini inceleyen ziyaretçiler, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Airshow China olarak da bilinen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı 2022'de yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nun gerçek boyutlu bir replikası sergileniyor. Böylece ziyaretçiler ülkenin "uzay evi"nde üç boyutlu deneyimler yaşayabiliyor.

Merkezinde bir çekirdek modül ve her iki tarafta birer laboratuvar kapsülü bulunan T şeklindeki replika uzaydaki aslıyla birebir aynı tasarlanmış. Ziyaretçiler, iç kabinlerde gezinmenin yanı sıra, güneş kanatları, röle antenleri ve robotik kollar gibi kabin dışındaki ekipmanları da daha yakından inceleyebiliyor.

Simüle edilmiş Tianhe çekirdek modülü, büyüklüğü nedeniyle sergide fazlasıyla dikkat çekiyor. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde uzay istasyonu sisteminden sorumlu komutan yardımcısı olan Wang Xin'e göre, uzay modülü beş katlı bir binadan daha uzun ve bir tren ya da metro vagonundan daha geniş.

Guangdong eyaletinin Zhuhai liman kentinde devam eden 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda konuşan Wang replika için, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki herhangi bir modülden daha büyük ve ağır" ifadelerini kulandı.

Su sebili, soğutucular ve taykonotların yörüngede kullandıkları koşu bantları da dahil olmak üzere istasyondaki araç gereçler de halkın görebileceği şekilde sergileniyor.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Tiangong'daki yörüngede inşaat çalışmaları istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve çalışmaların bu yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.