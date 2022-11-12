Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone Sistemi

ZHUHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in bir dizi yerli insansız hava aracı ve anti-drone sistemi, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergileniyor.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir WL-1E insansız hava aracı görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei /Xinhua)

ZHUHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in bir dizi yerli insansız hava aracı ve anti-drone sistemi, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergileniyor.

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda performans sergileyen bir Attack-2 insansız hava aracı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir WL-2 insansız hava aracı görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir TD550 insansız helikopter görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir WJ-700 insansız hava aracı görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir GQ-580 insansız helikopter görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin /Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir GQ-680 insansız helikopter görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir anti-drone sistem görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)