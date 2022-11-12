Üye Girişi
Haberi Paylaş

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone Sistemi

Güncel Haberler

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone Sistemi

ZHUHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in bir dizi yerli insansız hava aracı ve anti-drone sistemi, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergileniyor.

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone SistemiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir WL-1E insansız hava aracı görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei /Xinhua)

ZHUHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in bir dizi yerli insansız hava aracı ve anti-drone sistemi, Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergileniyor.

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone SistemiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda performans sergileyen bir Attack-2 insansız hava aracı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone SistemiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir WL-2 insansız hava aracı görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone SistemiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir TD550 insansız helikopter görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone SistemiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir WJ-700 insansız hava aracı görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone SistemiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir GQ-580 insansız helikopter görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin /Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone SistemiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir GQ-680 insansız helikopter görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen İnsansız Hava Araçları ve Anti-Drone SistemiÇin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin liman kenti Zhuhai'de düzenlenen ve Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenen bir anti-drone sistem görülüyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İnsansız Hava Aracı Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title