Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve Ekipmanlar Güncel Haberler ZHUHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai liman kentinde başladı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gösteri uçuşuna katılan bir Z-20 helikopteri, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua) ZHUHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai liman kentinde başladı. Ziyaretçiler, fuarda çeşitli uçakları ve sergilenen ekipmanları görme şansı yakaladı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Çin Havacılık Sanayi Kurumu'nun (AVIC) sergi standı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Taihang turbo fanlı motor serisi görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda su bırakma fonksiyonunu gösteren bir AG600M uçağı, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda performans sergileyen Çin'in Bayi Akrobasi Takımı'nın uçakları, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda performans sergileyen Hongying Akrobasi Takımı'nın uçakları, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda düzen içinde uçan J-20 hayalet savaş uçakları, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gösteri uçuşuna katılan bir C919 jet uçağı, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda YU-20 tanker uçağı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda performans sergileyen YU-20 tanker uçağı, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Çin Havacılık Sanayi Kurumu'nun (AVIC) sergi standı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua) 0 Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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