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Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve Ekipmanlar

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Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve Ekipmanlar

ZHUHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai liman kentinde başladı.

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gösteri uçuşuna katılan bir Z-20 helikopteri, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

ZHUHAİ, 9 Kasım (Xinhua) -- Airshow China olarak da bilinen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, Salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai liman kentinde başladı. Ziyaretçiler, fuarda çeşitli uçakları ve sergilenen ekipmanları görme şansı yakaladı.

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Çin Havacılık Sanayi Kurumu'nun (AVIC) sergi standı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Taihang turbo fanlı motor serisi görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda su bırakma fonksiyonunu gösteren bir AG600M uçağı, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda performans sergileyen Çin'in Bayi Akrobasi Takımı'nın uçakları, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda performans sergileyen Hongying Akrobasi Takımı'nın uçakları, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda düzen içinde uçan J-20 hayalet savaş uçakları, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda gösteri uçuşuna katılan bir C919 jet uçağı, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Hanxin/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda YU-20 tanker uçağı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda performans sergileyen YU-20 tanker uçağı, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Airshow China'da Sergilenen Çeşitli Uçak ve EkipmanlarÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Çin Havacılık Sanayi Kurumu'nun (AVIC) sergi standı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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