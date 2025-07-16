Airbus ve Çinli Şirketten A321 Uçak Gövdesi İşbirliği Projesi

TİANJİN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Airbus ve Çin Havacılık Endüstrisi Xi'an Aircraft Uluslararası Şirketi'nin (Tianjin) Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan gövde donatım programı sahası, 15 Temmuz 2025.

Airbus ve Çin Havacılık Endüstrisi Xi'an Aircraft Uluslararası Şirketi (Tianjin), salı günü Çin'deki ilk A321 uçak gövdesi donatım işbirliği projesini resmen başlattı.

Airbus'ın en çok satan dar gövdeli uçak modeli olan A321'in bu kritik ve ileri düzey donatım sürecinin Çin'de yerelleştirilmesi, Avrupalı şirketin Çin'in tedarik zinciri kabiliyetine ve derinleşen sanayi işbirliğine olan güvenini gösteriyor. 2024'ten bu yana Airbus'ın Tianjin tesisinden teslim edilen A320 ailesi uçaklarının yaklaşık yüzde 40'ını A321 modelleri oluşturuyor. (Fotoğraf: Xinhua)