Airbus Uçaklarının Tianjin Limanı'na İndirilmesi

ÇEKİM ZAMANI: 6 Mart 2024

Airbus uçaklarının büyük parçalarının Tianjin Limanı'na indirilmesinin çeşitli görüntüleri

"COSCO Shipping Libra" adlı konteyner gemisi tarafından taşınan Airbus uçağının burun, gövde ve yatay kuyruk dahil on büyük parçası, Çarşamba günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'nda bulunan Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'nde güvenli bir şekilde indirildi.

Bu son teslimat, Airbus uçağının 700 büyük parçasının sıfır hatayla indirildiği bir kilometre taşı anlamına geliyor.

Airbus'ın Avrupa dışındaki ilk nihai montaj hattı 2008 yılında Tianjin'de faaliyete geçmişti.

Eylül 2023'te Airbus, artan talepleri karşılamak üzere Airbus'ın en yeni tek koridorlu uçakları olan A320 ve A321neo uçaklarını üretmek üzere Tianjin'de ikinci nihai montaj hattının temelini atmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)