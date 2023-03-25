Airbus, Montajı Çin'de Yapılan A321neo Uçağının Teslimatına Başladı
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TİANJİN, 25 Mart (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki Asya Son Montaj Hattı (FALA) tesisinde monte edilen A321neo uçağının teslimatına başladı.
TİANJİN, 25 Mart (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki Asya Son Montaj Hattı (FALA) tesisinde monte edilen A321neo uçağının teslimatına başladı.
Montajı Çin'de yapılan ilk A321neo uçağı, Cuma günü Shanghai merkezli Juneyao Air'e teslim edildi.
Airbus, 2022'nin Kasım ayında FALA tesisinde A321 serisi uçakları üretmeye başladı. FALA'da hala Airbus A320neo dar gövdeli uçak ailesinin, A319neo, A320neo ve A321neo uçakları gibi tüm üyelerinin montajı ve teslimatı yapılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel