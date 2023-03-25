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Airbus, Montajı Çin'de Yapılan A321neo Uçağının Teslimatına Başladı

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Airbus, Montajı Çin'de Yapılan A321neo Uçağının Teslimatına Başladı

TİANJİN, 25 Mart (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki Asya Son Montaj Hattı (FALA) tesisinde monte edilen A321neo uçağının teslimatına başladı.

Airbus, Montajı Çin'de Yapılan A321neo Uçağının Teslimatına BaşladıÇin'in kuzeyindeki Tianjin'de, montajı Çin'de yapılan ilk A321neo uçağı, 24 Mart 2023 (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 25 Mart (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki Asya Son Montaj Hattı (FALA) tesisinde monte edilen A321neo uçağının teslimatına başladı.

Montajı Çin'de yapılan ilk A321neo uçağı, Cuma günü Shanghai merkezli Juneyao Air'e teslim edildi.

Airbus, 2022'nin Kasım ayında FALA tesisinde A321 serisi uçakları üretmeye başladı. FALA'da hala Airbus A320neo dar gövdeli uçak ailesinin, A319neo, A320neo ve A321neo uçakları gibi tüm üyelerinin montajı ve teslimatı yapılıyor.

Airbus, Montajı Çin'de Yapılan A321neo Uçağının Teslimatına BaşladıÇin'in kuzeyindeki Tianjin'de, montajı Çin'de yapılan ilk A321neo uçağı, 24 Mart 2023 (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Airbus, Montajı Çin'de Yapılan A321neo Uçağının Teslimatına BaşladıÇin'in kuzeyindeki Tianjin'de, montajı Çin'de yapılan ilk A321neo uçağı, 24 Mart 2023 (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Airbus, Montajı Çin'de Yapılan A321neo Uçağının Teslimatına BaşladıMontajı Çin'de yapılan ilk A321neo uçağının teslimat törenine katılan Shanghai merkezli Juneyao Air mürettebatı, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de uçağın önünde grup fotoğrafı çektiriyor, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Airbus, Montajı Çin'de Yapılan A321neo Uçağının Teslimatına BaşladıMontajı ilk kez Çin'de yapılan A321neo uçağının teslimat törenine katılan Avrupalı uçak üreticisi Airbus ve Shanghai merkezli Juneyao Air personeli, Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de uçağın önünde grup fotoğrafı çektiriyor, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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