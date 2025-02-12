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Airbus, İlk Boyasız A350 Uçağını Çin'e Teslim Etti

Airbus, İlk Boyasız A350 Uçağını Çin'e Teslim Etti
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Airbus, 2025 yılının ilk boyasız A350 tipi uçağını Fransa'nın Toulouse kentinden Çin'in Tianjin Belediyesi'ne ulaştırdı. Uçak, teslimattan önce kabin montajı, boyama ve uçuş testlerinden geçecek. Airbus, Çin pazarında önemli bir büyüme yaşadı.

TİANJİN, 12 Şubat (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, 2025'in ilk boyasız Airbus A350 tipi uçağının Fransa'nın Toulouse kentinden Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'ne vardığını duyurdu.

Tianjin'e salı günü ulaşan uçağın montajının yurtdışında tamamlandığı belirtildi. Yolcu uçağı, teslim edilmeden önce Airbus Tianjin Geniş Gövdeli Bitirme ve Teslimat Merkezi'nde son kabin montajı, boyama ve uçuş testi işlemlerinden geçecek.

Airbus, Avrupa dışındaki ilk üretim tesisi olan A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı'nı 2008 yılında Tianjin'de kurdu. 2017'de açılan ve Avrupa dışında türünün ilk örneği olan bitirme ve teslimat merkezi, 2020'de A350'lerin bitirme ve teslimat işlemlerini desteklemeye başladı.

Merkez, 2024 yılı sonu itibarıyla 767 adet A320 Ailesi jet, 16 adet A330 ve 25 adet A350 teslimatını gerçekleştirdi.

Airbus Başkan Yardımcısı ve Airbus Çin CEO'su George Xu, "Çin, Airbus'ın küresel çapta tek başına en büyük pazarı" dedi.

Çinli müşterilere teslim edilen uçakların, Airbus'ın küresel yıllık teslimatlarının yaklaşık yüzde 20'sini teşkil ettiğini belirten Xu'ya göre, şirketin Çin'deki pazar payı 2008'de yüzde 20 civarındayken bugün yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda.

2025 yılının Airbus sivil uçaklarının Çin anakarası pazarına girişinin 40. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xu, şirketin Çin'in havacılık sektörünün yüksek kaliteli kalkınması sürecini desteklemek üzere havacılık alanındaki Çinli ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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