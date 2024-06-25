Airbus Gelir Tahminlerini Aşağı Yönlü Revize Etti, Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamladı

Avrupa borsaları, uçak üreticisi Airbus'ın gelir tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından sanayi şirketleri öncülüğünde haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,29 değer kaybıyla 517,34 puana geriledi.

Stoxx 600 Sanayi Mal ve Hizmetler Endeksi'nin günü yaklaşık yüzde 1,7 kaybederek kapatması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 düşüşle 8.247,79 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 gerileyerek 7.662,3 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,89 değer kaybıyla 18.162,53 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,38 azalarak 33.707,21 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,26 azalarak 1,07 seviyelerinden işlem gördü.

Airbus'ın hisseleri, şirketin bu yıl için uçak teslimatları ve kazanç hedeflerini düşürmesinin ardından yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Uçak üreticisi, havacılık ve uzay bölümündeki zarar ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle 2024 için daha önce açıkladığından daha düşük bir faaliyet karı bekliyor. Airbus, ticari uçak teslimatı için yıllık hedefini de düşürdü.