Airbus, Çin'in Tianjin Kentinde A321 Uçak Üretimine Başladı

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Asya Nihai Montaj Hattı (FALA) tesisinde ilk Airbus A321 uçağının montajı yapılıyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 10 Kasım (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çarşamba günü Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Asya Nihai Montaj Hattı (FALA) tesisinde A321 uçağı üretmeye başladı. Böylece Çin'in Airbus A320 ailesine ait tüm uçak modellerini teslim edebilecek kapasitede olduğu teyit edildi.

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Asya Nihai Montaj Hattı (FALA) tesisinde ilk Airbus A321 uçağının montaji yapılıyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Asya Nihai Montaj Hattı (FALA) tesisinde ilk Airbus A321 uçağının montajı yapılıyor, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Airbus Çin CEO'su George Xu, "A321, şu anda A320 ailesindeki en popüler uçaklardan biri" dedi ve ekledi: "Bu, Çin pazarına sarsılmaz desteğimizi gösteren Çin'deki en son adımımız oldu."

Tianjin'de montajı yapılan ilk A321 uçağının önümüzdeki yılın başlarında teslim edilmesi bekleniyor.

Şu anda, şirketin A321 uçakları için birikmiş işleri, A320 ailesi uçak serisi için küresel birikmiş işler toplamının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.