Airbus, Çin'in Tianjin Belediyesi'nde A321 Uçaklarının Üretimine Başladı

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde Airbus'ın A320 ailesi jetler için kurduğu Tianjin nihai jet uçağı montaj hattında görevliler çalışıyor, 24 Şubat 2022. (Fotoğraf: Airbus China/Xinhua aracılığıyla)

TİANJİN, 9 Kasım (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde kurulan Asya Nihai Montaj Hattı tesisinde A321 uçaklarının üretimine Çarşamba günü başladı. Böylece Çin'in Airbus'ın A320 ailesi uçaklarının tüm modellerini üretebileceği teyit edilmiş oldu.

"A321 halen A320 ailesinin en gözde uçaklarından biri" açıklamasını yapan Airbus China CEO'su George Xu, "Bu, Çin pazarına sarsılmaz desteğimizi gösteren Çin'deki en son adımımızdır" diye ekledi.

Tianjin'de montajı yapılan ilk A321 uçağının önümüzdeki yılın başlarında teslim edilmesi bekleniyor.

Şu anda, şirketin A321 uçakları, A320 ailesi uçak serisi için küresel birikmiş işler toplamının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

200'den fazla yolcu alabilen tek koridorlu A321 modeli, geniş gövdeli bir uçağın kapasitesine uygun uzun rotaları, daha ekonomik operasyonel maliyetlerle uçabiliyor.