Airbus: Çin Havacılık Hizmetleri Piyasası 2042'de En Büyük Olacak

Airbus Çin, 2042 yılında Çin'in dünyadaki en büyük havacılık hizmetleri piyasası haline geleceği ve piyasa değerinin 54,1 milyar ABD dolarına yükseleceği tahmininde bulundu.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Airbus Çin, 2042 yılı itibarıyla Çin'in dünyadaki en büyük havacılık hizmetleri piyasası haline geleceği ve piyasa değerinin 54,1 milyar ABD dolarına yükseleceği tahmininde bulundu.

Şirketin Salı günü açıkladığı Çin pazarına yönelik Airbus havacılık hizmetleri tahminine göre Çin, 2042 yılına kadar Avrupa ve Kuzey Amerika'yı geride bırakarak havacılık hizmetleri konusunda lider küresel pazar haline gelecek ve ülkenin kullanımdaki ticari uçak filosu 10.930'a çıkacak.

Ülke "çifte karbon" hedefini gerçekleştirme yönünde istikrarlı ilerleme kaydederken, havacılık sektörü de giderek daha etkin ve kaliteli hale geliyor. Airbus Çin Müşteri Hizmetleri Stratejisi, İş Geliştirme ve Operasyonlar Başkan Yardımcısı Hu Yongdong, Çin'in üç temel alan olan bakım, eğitim ve operasyonlar ile yolcu deneyiminin iyileştirilmesi konularında hizmet pazarı için daha fazla fırsat yarattığını söyledi.

Airbus'ın tahminine göre Çin'in pilot, teknisyen ve kabin personeli talebi iki kattan fazla artacak. Ülke 2023'te sektörde 212.000 kişiyi istihdam ederken 2042'de bu sayı 561.000'e yükselecek.